سرعت گرفتن طرحهای راهداری در استان بوشهر
استاندار بوشهر گفت: با اجرای تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای تامین مشترک اعتبار مورد نیاز طرحهای راهداری، شاهد تسریع در طرحهای ایمن سازی راههای استان هستیم.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در بازدید تعدادی از طرحهای راهداری در شهرستان دشتستان اظهار کرد: طبق تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، ۲۳ طرح ناتمام در حوزه راهداری استان با تامین اعتبار از سوی سازمان راهداری و بودجه استانی اجرا شده که بخشی از آنها تا دهه فجر امسال و بخشی هم در ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه اعتباراتی هم از سوی کمیتههای برنامهریزی شهرستانها به طرحهای راهداری تخصیص یافته است، اظهار کرد: به دلیل اهمیت طرحهای راهداری در کاهش سوانح و تلفات جادهای، تسریع و بهره برداری طرحهای این حوزه در اولویت استان قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان نیز در جریان بازدید استاندار از طرحهای راهداری در دشتستان گفت: مرحله دوم تعریض و بهسازی محور «وحدتیه- سعدآباد» به طول ۵ کیلومتر تا اوایل دی آسفالت خواهد شد و عرض جاده به ۱۱ متر خواهد رسید.
وی اضافه کرد: همچنین تعریض و بهسازی راه روستایی «سربست» در بخش سعدآباد فعال است که ۲.۵ کیلومتر آن تا دی آسفالت و ۲ کیلومتر باقی مانده تا ورودی روستا با انتخاب پیمانکار به زودی اجرایی میشود.
رستمی ادامه داد: همچنین محور «سعدآباد-جتوط» نیز به طول ۸ کیلومتر تا دهه فجر به طور کامل آسفالت و عرض آن از ۵ متر به شرایط استاندارد ۸.۵ متر ارتقا مییابد.
وی یادآور شد: اکنون روکش آسفالت و نصب جداکننده بتنی (نیوجرسی) در ورودیهای شهر برازجان، تعریض محورهای «نمازگاه- تنگ ارم»، «سمیعا»، «لایپه» و «سعدآباد- نظرآقا» برخی دیگر از طرحهای فعال راهداری در دشتستان است.