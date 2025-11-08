سرعت گرفتن طرح‌های راهداری در استان بوشهر

استاندار بوشهر گفت: با اجرای تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای تامین مشترک اعتبار مورد نیاز طرح‌های راهداری، شاهد تسریع در طرح‌های ایمن سازی راه‌های استان هستیم.