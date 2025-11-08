پخش زنده
در پی اجرای قانون حفاظت از منابع آبی و با پیگیری گزارشهای مردمی، یک دستگاه تراکتور حفاری ضربهای که بهصورت غیرمجاز در اراضی روستای مشیرآباد شهرستان میاندوآب مشغول فعالیت بود، با اقدام سریع نیروهای گشت بازرسی شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی و همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در راستای صیانت از منابع آبی و مقابله با تخلفات حوزه آب، نیروهای گشت بازرسی اداره منابع آب شهرستان میاندوآب با همکاری نیروی انتظامی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری غیرمجاز در اراضی روستای مشیرآباد شدند. این دستگاه پس از هماهنگی با مراجع قضایی، به پارکینگ منتقل شد.
صالح حسینی، مدیر منابع آب شهرستان میاندوآب، با اشاره به حساسیت موضوع حفاظت از منابع زیرزمینی و سطحی گفت:این اداره با تمام توان در مسیر مقابله با تخلفات حوزه آب ایستاده است. دستگاه حفاری توقیفشده فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و فعالیت آن تهدیدی جدی برای منابع آبی منطقه محسوب میشد. با هماهنگی مقام قضایی، پرونده حقوقی برای مالکین تشکیل و مراحل قانونی در حال پیگیری است.»
حسینی ضمن قدردانی از همکاری مؤثر دستگاه قضایی و انتظامی تأکید کرد:حفر چاه بدون مجوز و بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آبی، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. حفظ منابع آب وظیفهای همگانی است و این اداره با جدیت در مسیر صیانت از این سرمایه ملی گام برمیدارد.