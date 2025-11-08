حاج یدالله بهاری، پدر شهید والامقام فتح‌الله بهاری دار فانی را وداع گفت و در کنار مزار فرزندش در محمودآباد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج یدالله بهاری پدر شهید والامقام فتح‌الله بهاری دار فانی را وداع گفت و در کنار آرامگاه فرزندش در روستای برنده محمودآباد به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع این پدر شهید با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و اهالی روستا برگزار شد و پیکر او در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.

شهید فتح‌الله بهاری که متولد سال ۱۳۴۰ بود، در ۲۹ خرداد ۱۳۶۴ در محور گرماب بانه به فیض شهادت نائل آمده بود.