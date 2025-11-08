رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی با شناخت تیم‌های برتر در رده سنی بزرگسالان و جوانان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی از پنجشنبه (۱۵ آبان) در رده سنی جوانان آغاز شد و ظهر امروز (۱۷ آبان) با معرفی تیم‌های برتر در رده سنی بزرگسالان به پایان رسید.

در این رقابت ها، سایمان تبریز موفق شد‌ ام دات آر را با شکست سنگین ۳ بر صفر مواجه سازد و قهرمان رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی در رده سنی بزرگسالان شود.

بازی فینال بین ۲ تیم دارای جذابیت و هیجان زیادی بود، به نحوی که در این دیدار از همان ابتدا موقعیت‌های فراوانی روی دروازه‌ها خلق شد و در نهایت این رقابت حساس و پرچالش که در سالن مجموعه ورزشی هایپراسکیت برگزار می‌شد، با برتری تیم سایمان تبریز به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی هم تیم‌های آکادمی اسکیت قم و فیشر تهران به مصاف هم رفتند و در پایان عنوان سومی از آن تیم قم شد.

در رده سنی جوانان نیز،‌ ام دات آر تهران، سایمان تبریز و آکادمی اسکیت قم به ترتیب جایگاه اول تا سوم را کسب کردند.