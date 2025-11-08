فرمانده سپاه ناحیه آستارا از اعزام ۴۴ دانش‌آموز دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور به مدت ۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ بهزاد قنبری گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان اسلام، ۴۴ دانش‌آموز دختر شهرستان آستارا امروز با بدرقه مسئولان شهرستان، با یک اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود: دانش آموزان در این اردوی ۵ روزه، از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق شلمچه، فکه، طلائیه و اروندکنار بازدید خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با بیان اینکه راویان دفاع مقدس، مربیان فرهنگی و عوامل اجرایی در این اردو حضور دارند، گفت: هدف از برگزاری این اردو‌ها انتقال مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان نوجوانان است.

سرهنگ قنبری افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای تأمین امنیت، سلامت و آموزش فرهنگی دانش‌آموزان با همکاری آموزش و پرورش شهرستان آستارا انجام شده است.

وی با قدردانی از اعتماد و همراهی خانواده‌ها، ابراز امیدواری کرد: این اردو‌ها می‌تواند زمینه ساز تربیت نسلی آگاه، متعهد و انقلابی باشد.