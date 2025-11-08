پخش زنده
مجمع عمومی انجمن همبستگی اسلامی طی چهاردهمین نشست خود میزبانی دور بعد بازیها را به شهر سلانگور مالزی اعطا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از بازدید نمایندگان اعزامی انجمن همبستگی اسلامی برای بررسی شرایط میزبانی سه کشور ایران، ازبکستان و مالزی و بعد از برپایی نشستهای کارشناسی، نتیجه و تصمیم کمیته نظارت به مجمع عمومی این انجمن ارسال گردید.
مجمع عمومی انجمن کشورهای اسلامی امروز و در حاشیه برپایی چهاردهمین نشست خود اعلام کرد که میزبان هفتمین دوره بازیها، شهر سلانگور مالزی خواهد بود.
هفتمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در سال ۲۰۲۹ خواهد شد.