

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از بازدید نمایندگان اعزامی انجمن همبستگی اسلامی برای بررسی شرایط میزبانی سه کشور ایران، ازبکستان و مالزی و بعد از برپایی نشست‌های کارشناسی، نتیجه و تصمیم کمیته نظارت به مجمع عمومی این انجمن ارسال گردید.

مجمع عمومی انجمن کشور‌های اسلامی امروز و در حاشیه برپایی چهاردهمین نشست خود اعلام کرد که میزبان هفتمین دوره بازیها، شهر سلانگور مالزی خواهد بود.

هفتمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در سال ۲۰۲۹ خواهد شد.