در پایان مرحله دوم لیگ بسکتبال جوانان کشور، نمایندگان خراسان رضوی توانستند جواز حضور در مرحله سوم این رقابت‌ها را به‌دست آورند.

در گروه F این مسابقات که به میزبانی اسلامشهر تهران برگزار شد، تیم بارثاوای مشهد با هدایت مهدی صاحبیان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷۳ بر ۶۲ برابر آینده‌سازان تهران به پیروزی رسید و در بازی دوم مقابل تیم طبیعت تهران با نتیجه ۱۰۹ بر ۷۸ مغلوب شد.

با این نتایج، بارثاوا به عنوان تیم دوم گروه F به مرحله سوم لیگ جوانان کشور راه یافت.

در دیگر گروه این مرحله و به میزبانی شهر بجنورد، تیم آویژه صنعت پارسا نیز با نمایشی قابل توجه، در سه دیدار خود مقابل تیم‌های مختلف به دو پیروزی ارزشمند دست یافت.

در نخستین دیدار خود با نتیجه ۸۴ بر ۷۲ برابر پاسارگاد تهران و در دیدار دوم با نتیجه ۷۸ بر ۶۳ مقابل خانه بسکتبال شیروان به پیروزی رسید و در بازی سوم مقابل پایش پارت شاهرود با نتیجه ۱۰۶ بر ۸۵ مغلوب شد.

در پایان این گروه، تیم پایش پارت به عنوان تیم نخست و آویژه صنعت پارسا به عنوان تیم دوم گروه جواز حضور در مرحله سوم لیگ جوانان کشور را کسب کردند.