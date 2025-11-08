با حضور مسئولان حوزه بهداشت مجلس شورای اسلامی، مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین عرفانی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در این نشست گفت: این شهرستان دارای یک بیمارستان است که شبانه روزی به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌کند و کمبود برخی تجهیزات پزشکی از مهمترین مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهرستان است.

امید تهرانی مسئول گروه تجهیزات پزشکی و آمار فناوری اطلاعات معاون امور مجلس هم با بررسی نقاط قوت و ضعف بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ، برای تامین اعتبار و تخصیص تجهیزات پزشکی قول مساعد داد.

فرماندار کبودراهنگ هم گفت: از اعتبارات استانی، معادل ۳۰ میلیارد و دویست میلیون تومان به حوزه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ اختصاص یافته است.

سید ایوب موسوی افزود: ساختمان جدید اورژانس این شهرستان با ۶۸ درصد پیشرفت عملیات اجرایی در حال ساخت است.