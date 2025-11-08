در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی، دو طرف بر تشکیل کمیته‌ای مشترک برای پیگیری روند پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مالی طرح‌های مسکن حمایتی توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های مسکن حمایتی و تسریع در عقد قراردادهای مالی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه فرزانه صادق بر ضرورت پرداخت تسهیلات ساخت برای تمامی ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در کشور تأکید کرد.

وی خواستار اجرای افزایش مبلغ وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان برای واحدهای جدید و پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۵ درصد شد.

براساس آمار ارائه‌شده، از میان ۸۵۰ هزار واحد دارای متقاضی فعال، حدود ۳۰۰ هزار واحد هنوز موفق به عقد قرارداد تسهیلات نشده‌اند.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن تأکید بر تعهد نظام بانکی به پرداخت تسهیلات، از تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه برای پیگیری مستمر روند پرداخت‌ها خبر داد.

به گفته وی، این کمیته هر دو هفته یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موانع احتمالی را ارائه خواهد کرد.

فرزین تصریح کرد: بانک‌ها موظفند مطابق برنامه زمان‌بندی، تسهیلات پروژه‌های حمایتی را پرداخت کنند.

وی افزود برای بانک‌هایی که در عقد قرارداد تأخیر دارند، جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری ویژه برگزار می‌شود.

در پایان نشست، بر شفاف‌سازی فرآیندها و امکان درج دلایل رد درخواست‌ها در سامانه "تم" برای پایش برخط وضعیت پرداخت‌ها تأکید شد.