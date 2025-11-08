یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محوردشتک به صمصامی (پل شیلات ماهی) روستای افسرآباد منحرف و به دره سقوط کرد.

انحراف و سقوط یک دستگاه خودروپژو ۴۰۵ در محور دشتک به صمصامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

طاهری افزود:در تماس تلفنی Eoc به پایگاه جاده‌ای هلال احمر شهر دشتک (یادمان زنده یاد علی سلیمانی) سریعا تیم عملیاتی پایگاه شهداء دشتک به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه و رها سازی، مصدوم را تحویل اورژانس و سپس به بیمارستان امام رضا (ع) اردل انتقال وتحویل شد.