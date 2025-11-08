به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مربوط به معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.

مطابق مفاد این بخشنامه، کلیه صاحبان مشاغل که فروش ایشان به ازای هر مودی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال بوده است، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌نمایند، در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مودیان معاف خواهند بود. مودیان مشمول معافیت این سال، موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.

درصورتی که میزان فروش کالا و خدمات هریک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مودی مالیاتی از نصاب ۱۴۴ میلیارد ریال عبور نماید، مودی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود.

همچنین، در این بخشنامه، اشخاصی که فارغ از هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های مذکور نمی‌باشند، نیز مشخص شده‌اند.