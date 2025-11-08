اجرای برنامه مداخله جامعه‌محور کنترل پشه آئدس در بوشهر از اول آذر

مدیر مرکز پایش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برنامه مداخله جامعه‌محور برای پیشگیری و کنترل پشه آئدس مهاجم با محوریت معاونت بهداشت دانشگاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اجتماعی از اول آذر در بوشهر آغاز می‌شود.