اجرای برنامه مداخله جامعهمحور کنترل پشه آئدس در بوشهر از اول آذر
مدیر مرکز پایش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برنامه مداخله جامعهمحور برای پیشگیری و کنترل پشه آئدس مهاجم با محوریت معاونت بهداشت دانشگاه و همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای اجتماعی از اول آذر در بوشهر آغاز میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عادل مقدس افزود: این طرح با هدف افزایش آگاهی، ارتقای مشارکت اجتماعی و پیشگیری از گسترش پشه آئدس و بیماریهای انتقال یافته از آن اجرا میشود و بندر بوشهر به عنوان نمونه استانی این مداخله انتخاب شده است.
وی بیان کردک پشه آئدس یکی از تهدیدهای نوپدید سلامت در منطقه وجهان است که در صورت غفلت میتواند موجب شیوع بیماریهای خطرناکی همچون تب دِنگی شود که پیشگیری و اقدام زودهنگام، کلید اصلی مدیریت این تهدید است و نقش مردم در این میان بیبدیل است.
مدیر مرکز پایش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در این معاونت نگاه ما فراتر از مداخلات فقط فنی است که بر اساس رویکرد ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی (RCCE) به دنبال آن هستیم که مردم خود، بازیگر اصلی کنترل کانونهای رشد پشه در منازل و محیط باشند.
مقدس اظهار کرد: ویژگیهای خاص اقلیمی، شهری و اجتماعی بندر بوشهر، این شهر را به یکی از مناطق مستعد برای اجرای برنامه پایلوت استانی تبدیل کرده است. وجود شبکه فعال رابطان سلامت، همکاری بالای مردم محلات و زیرساخت مناسب برای اقدامات بینبخشی باعث شده بوشهر بهعنوان نمونه آزمایشی طرح مداخله جامعهمحور انتخاب شود. هدف ما ایجاد الگویی قابل گسترش برای سایر شهرستانهای استان و سایر استانها است.