پخش زنده
امروز: -
مسئول آبمنطقهای مازندران با رد شایعات خشک شدن کامل دریاچه الندان، گفت: این دریاچه در حال حاضر ۳۵ درصد آب دارد و کاهش حجم آب آن ناشی از کاهش بارشهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرهاد خلردی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای مازندران با رد اخبار خشک شدن کامل دریاچه الندان گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از ظرفیت مفید آبگیری این دریاچه پر است.
وی در پاسخ به نگرانیهای ایجادشده در فضای مجازی افزود: تصاویر منتشرشده تنها بخشی از دریاچه را نشان میدهد که به دلیل کاهش بارندگیها و تغییرات اقلیمی دچار کمآبی شده است.
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای مازندران دلیل اصلی کاهش حجم آب دریاچه را کاهش شدید بارشها و نبود ذخایر برفی عنوان کرد و گفت: این مسئله نه تنها در این منطقه، بلکه در سراسر کشور منجر به کم شدن آب دریاچهها، سدها و رودخانهها شده است.
وی در پایان با اشاره به نوسانات طبیعی دریاچه توضیح داد:در فصول گرم سال وسعت دریاچه حدود ۱۷ هکتار است، اما در فصول سرد و پربارش، حجم آب تقریباً دو برابر شده و وسعت آن به ۳۰ هکتار افزایش مییابد.