معاون خدمات شهری و محیط‌ زیست شهرداری منطقه یک گفت :عملیات طراحی و ساخت سردر ورودی بازارچه زیرگذر میدان تجریش با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و ساماندهی مبادی ورودی با معماری سنتی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی افزود: بازارچه زیرگذر میدان تجریش که از ضلع جنوبی تا ضلع شمالی میدان تجریش امتداد دارد، از بازارچه‌های قدیمی و پرتردد منطقه به شمار می‌رود که ورودی مناسبی نداشت بر همین اساس با توجه به اهمیت تاریخی و اقتصادی این محدوده، طراحی و نصب سردر جدید با الهام از معماری اصیل بازار تجریش و با بهره‌گیری از مصالح بادوام و متناسب با بافت فرهنگی منطقه انجام شد.

وی افزود: اجرای این سردر علاوه بر ساماندهی ورودی‌های زیرگذر، موجب زیبایی بصری، هویت‌بخشی به بازارچه و رضایت شهروندان و کسبه بوده و بازخوردهای اولیه از کسبه و مراجعه‌کنندگان نشان‌دهنده استقبال مثبت از این اقدام است.

معاون شهردار منطقه یک با اشاره به رویکرد کلی شهرداری در بهسازی فضاهای عمومی گفت:در برنامه‌های آتی، سایر مبادی و معابر پررفت‌وآمد منطقه نیز با همین نگاه طراحی و بازآفرینی خواهند شد تا سیمای شهری تجریش متناسب با شأن تاریخی و فرهنگی آن ارتقا یابد.