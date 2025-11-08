پخش زنده
نهمین اجلاس بینالمللی «صلح»، به میزبانی اندونزی ، از ۱۸ تا ۲۰ آبان سال جاری با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهمین اجلاس جهانی «صلح» از ۱۸ تا ۲۰ آبانماه سال جاری در جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار خواهد شد.
این اجلاس با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما، اندیشمندان، نخبگان سیاسی و فرهنگی از سراسر جهان برگزار میشود.
در این گردهمایی، نشستهای تخصصی متعددی با محوریت در نظرگیری اسلام میانهرو و تیانگهوا برای همکاری جهانی برگزار میشود که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- نشست تخصصی شخصیتهای زن مسلمان
- نقش اسلام میانهرو و «تیانگهوا» در همکاریهای جهانی
- جهانبینی اسلام میانهرو و اهمیت آن برای تمدن جهانی
- بررسی راهکارهای اجرایی همکاری جهانی مبتنی بر اسلام میانهرو و تیانگهوا
برگزاری این اجلاس گامی مهم به عنوان پلتفرمی یکپارچه برای گفتگوی تمدنی، همکاری منطقهای و ایجاد صلح در جهان ارزیابی میشود.