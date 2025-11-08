پخش زنده
بانوان دو و میدانی کار استان همدان با کسب ۴ نشان طلا و نقره در مسابقات آسیایی پیشکسوتان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «طاهره بهکام» در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ سال در مواد ۵۰۰۰ متر استقامت و در ۱۵۰۰ متر موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شد.
«فاطمه جمالی» هم در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال در ماده ۵۰۰۰ متر پیاده روی و ۵۰۰۰ متر استقامت موفق به تصاحب یک مدال طلا و یک نقره شد.
بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان آسیا با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف در دو بخش خانمها و آقایان و در مواد مختلف از ۱۴ تا ۱۸ آبان ماه در هند برگزار شد.