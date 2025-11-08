تأمین اجتماعی استان بوشهر:

بخشی از مطالبات داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی این هفته پرداخت می‌شود

معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: شماری از داروخانه‌های استان به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده‌ای که از تأمین اجتماعی داشتند، دارو را به نرخ آزاد به بیمه‌شدگان این سازمان فروختند که پس از مذاکره با رئیس سازمان قرار شد این هفته بخشی از مطالباتشان پرداخت شود.