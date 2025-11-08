تأمین اجتماعی استان بوشهر:
بخشی از مطالبات داروخانهها از تأمین اجتماعی این هفته پرداخت میشود
معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: شماری از داروخانههای استان به دلیل مطالبات پرداختنشدهای که از تأمین اجتماعی داشتند، دارو را به نرخ آزاد به بیمهشدگان این سازمان فروختند که پس از مذاکره با رئیس سازمان قرار شد این هفته بخشی از مطالباتشان پرداخت شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر درباره خواسته داروخانههای استان بوشهر برای پرداخت معوقات تأمین اجتماعی، به خبرنگار صداوسیما گفت: گاه در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی از سازمانهای بیمهگر تأخیرهایی رخ میدهد که تازگی ندارد و همیشه بوده، هست و خواهد بود؛ و دلیل اصلی آن منابع محدود سازمانهای بیمهگر است.
دکتر علیرضا مقصودی افزود: ناترازیهایی دامنگیر بخشهایی از کشور است و سازمان تأمین اجتماعی نیز از آن جدا نیست که ناهمخوانی منابع و مصارف را در پی داشته است؛ و به این دلیل مطالبات داروخانهها به تأخیر افتاده است.
او اضافه کرد: چند روز پیش برخی داروخانهها گفتهاند بهدلیل تأخیر در پرداختها، داروها را به نرخ آزاد با بیمهشدگان تأمین اجتماعی محاسبه میکنند که به همین دلیل مذاکراتی میان آنها و تأمین اجتماعی استان و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.
دکتر مقصودی ادامه داد: همچنین انجمن داروسازان استان با رئیس سازمان تأمین اجتماعی دیداری داشتند که آقای مصطفی سالاری قول داد این موضوع را پیگیری کند و وعده داد که بخشی از مطالبات در همین هفته و بخشی نیز تا هفته آینده پرداخت شود.
معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر از داروخانههای استان خواست تا در این مدت با تأمین اجتماعی همکاری داشته باشند تا این موضوع بهخوبی به انجام برسد.
دکتر مقصودی همچنین گفت: اگر بیمهشدهای در آن چند روز دارو را به نرخ آزاد گرفته، به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند تا آن هزینه به او پرداخت شود.
معاون خدمات درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه بخش مهمی از بار نظام سلامت بر دوش داروخانهها است و در زنجیره نظام سلامت حلقه مهمی تأمین و توزیع دارو هستند، از آنان سپاسگزاری کرد.