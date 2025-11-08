پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاح مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با حضور مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون ایران در مصر برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور لوچیانو روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی، دبیرکل، جمعی از اعضای هیات اجرایی فدراسیون جهانی، رؤسای فدراسیونهای ملی کشورهای مختلف و همچنین مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این مراسم، ضمن خوشآمدگویی به تیمهای شرکتکننده، بر اهمیت توسعه و گسترش رشته تیراندازی در سطح جهانی تأکید شد.
مسابقات قهرمانی جهان از ۱۵ تا ۲۷ آبان به میزبانی مصر برگزار میشود.