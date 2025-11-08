طرح ملی قرار دوازدهم هم‌زمان با سراسر کشور در شهرستان خوی با هدف کمک به نیازمندان و احیای سنت وقف اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این طرح در قالب، ۲۰۰ بسته معیشتی شامل اقلام اساسی زندگی از محل عواید موقوفات و نذورات امامزاده سید بحرالعلوم خوی تهیه و بین خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

حسین منفرد معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی درگفتگوبا خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: طرح قرار دوازدهم به نیت امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در دوازدهم هر ماه با همکاری خیران و بهره‌گیری از موقوفات در سراسر کشور اجرا می‌شود و از آغاز امسال تاکنون بیش از سه‌هزار و پانصد بسته معیشتی به ارزش چهار میلیارد تومان در سطح استان تهیه و میان نیازمندان توزیع شده است.

الهوردی نوری، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوی نیز گفت: در قالب این طرح در شهرستان خوی ۲۰۰ بسته معیشتی از محل عواید امامزاده سید بحرالعلوم تهیه و توزیع شد. وی افزود از ابتدای امسال تاکنون در اجرای این طرح ۵۰۰ بسته معیشتی از محل عواید موقوفات امامزاده سید بهلول و سایر بقاع متبرکه شهرستان در بین نیازمندان توزیع شده که ارزش ریالی آن بیش از شش میلیارد ریال است.

طرح ملی قرار دوازدهم از برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است که با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری، احیای موقوفات و گسترش خدمات اجتماعی از محل نذورات و درآمد موقوفات در روز دوازدهم هر ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود