به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد طاهر طیب‌زادگان با اشاره به چالش‌های سال‌های اخیر در تأمین نیروی انسانی متخصص افزود: در یکی دو سال گذشته با پیگیری‌های صورت‌گرفته و عنایت ویژه‌ی وزارت بهداشت، مشکل کمبود متخصصان رادیولوژی در استان برطرف شد.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات اضافه کرد: پرتوکاران و رادیولوژیست‌ها از ارکان اصلی تشخیص دقیق و درمان به‌موقع بیماران هستند و تلاش داریم که با تأمین تجهیزات و امکانات به‌روز خدمات بهتری به بیماران ارائه دهیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همچنین از برنامه‌ریزی برای نوسازی تجهیزات تصویربرداری در مراکز دولتی خبر داد و گفت: دستگاه‌های سی‌تی اسکن، ام‌آر‌آی و سونوگرافی در مراکز نیازسنجی شده‌ و در اولویت به‌روزرسانی قرار دارند و پیگیری‌های لازم از طریق وزارت بهداشت انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تجهیز مراکز به دستگاه‌های جدید باشیم.

طیب زادگان با اشاره برای کمبود ام آر آی در استان افزود: در صورت تمایل سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی مراکز تصویربرداری جدید، به‌ویژه در شهرستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی از این طرح‌ها حمایت خواهد کرد و هم‌اکنون دو متقاضی راه‌اندازی مرکز ام‌آر‌آی در دو شهرستان داریم که همکاری‌های لازم با آنان در حال انجام است.