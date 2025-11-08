پخش زنده
خیر سلامت کاشانی برای تعمیر دستگاه سونوگرافی چشم بیمارستان متینی کمک ۱۶۵ میلیون تومان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس بیمارستان متینی کاشان گفت: با همت خانواده زنده یاد تقوایی به نیت شادی روح آن مرحوم، دستگاه سونوگرافی چشم بیمارستان که مدتی بهدلیل نقص فنی از مدار خدمات خارج شده بود، تعمیر و مجدد وارد مدار بهره برداری شد.
دکتر امیرحسین احسنی افزود: بیمارستان متینی بهعنوان مرکز تخصصی چشم در منطقه، روزانه پذیرای بیماران زیادی از کاشان و شهرهای اطراف است و راهاندازی دوباره این دستگاه، نقش مؤثری در تسهیل خدمات تشخیصی و درمانی دارد.