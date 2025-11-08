به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمود حسین‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی خاویار قاچاق در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی موفق شدند یک انبار را شناسایی و در بازرسی از آن، ۸ کیلوگرم خاویار قاچاق فاقد هرگونه مجوز حمل و نگهداری را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسین‌زاده با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی همچنین از کشف یکدستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری موتور سنگین قاچاق توسط افردی در شهرستان گلوگاه، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از محل فعالیت آنها دو موتورسنگین قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده را بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: موتورسنگین‌های قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.