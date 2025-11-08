۱۵۰ دانش‌آموز دختر متوسطه دوم شهرستان چرداول در قالب دو کاروان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌های رزمندگان اسلام، ۱۵۰ دانش‌آموز دختر دوره متوسطه دوم شهرستان چرداول در قالب دو کاروان به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شدند.

«سرهنگ سلیمی» مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه چرداول، در حاشیه این اعزام گفت: اردوی راهیان نور به‌مدت دو روز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان ضمن بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، در برنامه‌های فرهنگی و مسابقات مختلف با محوریت دفاع مقدس شرکت خواهند کرد.

وی افزود: این برنامه فرصتی ارزشمند برای خودسازی نسل جوان و آشنایی آنان با تاریخ، فرهنگ ایثار و رشادت‌های شهدا و رزمندگان است.