به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از استقرار جوی آرام و پایدار در تمامی نقاط استان از امروز تا پایان هفته خبرداد و گفت: تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.

حجت‌الله علی‌عسگریان افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و گاه وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: دمای هوا در ۴۸ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و ماندگاری هوای سرد پاییزی همچنان ادامه دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای شهر اصفهان در ۲۴ ساعت آینده بین چهار تا ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: بوئین میاندشت با دمای هفت درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان است.