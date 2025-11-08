در راستای ارتقای پایداری تأمین آب و رفع مشکلات ناشی از فرسودگی خطوط، عملیات اصلاح ۲۶۰ متر از شبکه آبرسانی روستای آغبلاغ شهرستان خوی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسن راه، رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی از اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی در روستای آغبلاغ خبر داد و اظهار داشت: به دلیل فرسودگی و رسوب‌گیری لوله‌های قدیمی و در راستای بهبود وضعیت فشار و کیفیت آب شرب، عملیات اصلاح ۲۶۰ متر از شبکه توزیع آب این روستا انجام شد.

وی افزود: در اجرای این پروژه از لوله‌های پلی‌اتیلن استاندارد استفاده شده است که ضمن کاهش احتمال شکستگی، موجب بهبود دبی و فشار آب در شبکه می‌شود.

حسن راه با تأکید بر لزوم بازسازی مستمر خطوط فرسوده خاطرنشان کرد: فرسودگی شبکه یکی از عوامل اصلی هدررفت آب و افت فشار در روستاهاست و شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌های اصلاح شبکه را در اولویت اجرا قرار داده است.

وی در پایان گفت: با اجرای این طرح، کیفیت آب شرب و پایداری توزیع در روستای آغبلاغ به‌طور محسوسی بهبود یافته و مشکلات پیشین رفع شده است.