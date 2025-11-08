پخش زنده
بیش از ۱۴ تُن گیاه توتون از مزارع جنوب آذربایجانغربی برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره دخانیات شهرستان مهاباد گفت: در سال زراعی گذشته، ۱۰ هکتار از مزارع جنوب استان زیر کشت گیاه توتون رقم تیپ غربی رفته است که بیش از ۱۴ تُن محصول از آن برداشت شد.
مهرداد مولوی افزود: این سطح کشت توسط ۱۵ کشاورز در ۹ روستا از پنج شهرستان جنوب استان تحت قرارداد با اداره دخانیات مهاباد انجام و محصول برداشت شده برای فرآوری تحویل این اداره خواهد شد.
مولوی اظهارکرد: برای کشت این مقدار توتون، ۲۸۱ هزار و ۱۶۰ نشاء تولید شده در خزانههای خلیفان و مهاباد به کشاورزان تحویل داده شد که این نشاءها به صورت پیشرفته و هیدروپونیک رشد داده شده بودند.
رئیس اداره دخانیات شهرستان مهاباد، همچنین با اشاره به برنامههای توسعهای شرکت دخانیات ایران در حوزه کشاورزی اظهارکرد: این شرکت ضمن عقد قرارداد با کشاورزان، با ارائه خدمات فنی و پشتیبانی، بازدیدهای منظم کارشناسان، توصیههای زراعی، خرید تضمینی محصول، برگزاری دورههای آموزشی و تهیه بروشورهای ترویجی از کشاورزان حمایت میکند.
کشت توتون به روش نشایی انجام میشود؛ به این صورت که ابتدا بذر در محیطی جدا از مزرعه رشد میکند و پس از رسیدن نشاءها به اندازه مناسب، در مزرعه اصلی کاشته میشوند و سپس برگهای گیاه نیز پس از رسیدن به رشد کافی برداشت و در محیطی بهداشتی و تاریک خشک میشوند و سپس به کارخانههای فرآوری توتون و سیگار ارسال میگردند.
کشت توتون ضمن از بین بردن آفات زمین به مدت دو سال، بازدهی هر هکتار زمین آبی را بین ۱.۵ تا ۲ تُن محصول افزایش میدهد.