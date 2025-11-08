پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی درباره وضعیت تأمین آب شرب شهر ارومیه و برخی مناطق استان توضیحاتی ارائه کرد و از رفع کامل مشکل افت فشار آب در مناطق مرتفع گلشهر ۲ طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در گفتوگوی تلفنی با برنامه «ایستکلر» شبکه استانی آذربایجانغربی، درباره وضعیت تأمین آب شرب شهر ارومیه و برخی مناطق استان توضیحاتی ارائه کرد و از رفع کامل مشکل افت فشار آب در مناطق مرتفع گلشهر ۲ طی روزهای آتی خبر داد.
وی با اشاره به علت بروز این مشکل گفت: در حال حاضر بخشی از آب مورد نیاز گلشهر از چاههای بند تأمین میشود که بهدلیل از کار افتادن یکی از پمپهای اصلی، افت فشار موقت در شبکه توزیع ایجاد شده است. با تعمیر و بازگشت پمپ به مدار در روزهای آینده، این مشکل بهطور کامل برطرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی افزود: بهزودی مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی گلشهر نیز به شبکه انتقال این منطقه متصل میشود که با بهرهبرداری از آن، پایداری فشار آب در تمامی نقاط گلشهر بهصورت کامل برقرار خواهد شد.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأمین آب ساختمانهای چندطبقه اظهار داشت: بر اساس آییننامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمانهای دارای بیش از دو طبقه باید مجهز به مخزن ذخیره و پمپ تقویت فشار باشند. این موضوع در تفاهمنامه اخیر میان شرکت آب و فاضلاب و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز پیشبینی و ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به پرسش مطرحشده درباره وضعیت روستای نازلو گفت: این روستا در حال حاضر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نیست و مدیریت آب آن توسط دهیاری و شورای روستا انجام میشود؛ با این حال، شرکت آب و فاضلاب استان آماده است تا در صورت خرید انشعاب آب از سوی اهالی و تشکیل پرونده، نسبت به تحت پوشش درآوردن روستا، حفر چاه جدید، ایجاد شبکه استاندارد و تأمین آب پایدار برای اهالی اقدام کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به شرایط کلی منابع آب استان بیان کرد:بهدلیل کاهش بارندگیها و افت سطح ایستابی چاهها، در برخی مناطق استان کاهش دبی مشاهده میشود. برنامهریزی شده تا پیش از پایان سال، حفر چاههای جدید و بازسازی چاههای قدیمی انجام گیرد تا پایداری تأمین آب در همه نقاط استان حفظ شود
نجفی همچنین در خصوص وضعیت شهرک گلمان و میاوق گفت:پیمانکار پروژه در این مناطق فعال است و فاز نخست آن به پایان رسیده است. با انجام اصلاحات نهایی، پیشبینی میشود تا دو ماه آینده مشکل تأمین آب در شهرکهای گلمان و میاوق بهطور کامل برطرف شود.