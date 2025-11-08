تولید ۳۰۰ تن تخمه هندوانه آجیلی در شهرستان خوشاب
بیش از ۳۰۰ تن تخمه هندوانه آجیلی امسال در شهرستان خوشاب تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید هندوانه در خراسان رضوی، گفت: شهرستان خوشاب با دارا بودن بیش از پنج هزار هکتار سطح زیرکشت هندوانه آبی و دیم، رتبه نخست تولید این محصول در استان را به خود اختصاص داده است.
رحمتالله نظافت افزود: امسال به دلیل کاهش نزولات جوی، تغییرات اقلیمی و قطعی برق چاههای عمیق، سطح زیرکشت هندوانه آجیلی در بخش آبی به حدود ۵۰۰ هکتار کاهش یافت که از این میزان سطح، ۳۰۰ تن تخمهتر هندوانه آجیلی برداشت شده است.
وی ادامه داد: تخمه هندوانه آجیلی تولیدی خوشاب از نظر کیفیت، رنگ، طعم و اندازه دانه در سطح بالایی قرار دارد و بخش قابل توجهی از آن به بازارهای خارجی صادر میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب نیز با اشاره به وجود خشککنهای صنعتی برای فرآوری تخمه هندوانه در شهرستان گفت: استفاده از این دستگاهها موجب حفظ رنگ و کیفیت دانه، کاهش ضایعات و افزایش بازارپسندی محصول میشود.
به گفته کارشناسان، توسعه فناوریهای نوین در فرآوری محصولات کشاورزی از جمله خشککنهای هوشمند میتواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و اشتغالزایی پایدار در مناطق روستایی ایفا کند.