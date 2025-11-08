پخش زنده
فصل دوم برنامه تلویزیونی «خانه مادری» در مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان تولید شد. این برنامه با محوریت شعار مشترک هیئتهای مذهبی کشور، در پنج قسمت آماده پخش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴، فصل دوم ویژهبرنامه تلویزیونی «خانه مادری» با تهیهکنندگی میلاد امینیموحد در مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان تولید و آماده پخش شد.
این برنامه در پنج قسمت با محوریت شعار «رَمز پیروزی ما یا زهراست» که بهعنوان شعار مشترک هیئتهای مذهبی کشور در فاطمیه امسال انتخاب شده، تولید شده است.
در فصل جدید «خانه مادری»، با حضور کارشناسان مذهبی، به بررسی ابعاد معرفتی، اجتماعی و فرهنگی سیره حضرت زهرا (س) پرداخته میشود. همچنین ارتباطهای زنده و تلفنی با شهرستانهای مختلف استان خوزستان برقرار خواهد شد تا گزارشی از فعالیتهای هیئتها و برنامههای مردمی در ایام فاطمیه ارائه شود.
بخشی از این برنامه نیز به معرفی کتابها و آثار مرتبط با موضوع فاطمیه و شعار سال اختصاص یافته تا زمینه ترویج فرهنگ مطالعه و تعمیق معرفت دینی در جامعه فراهم شود.
ویژهبرنامه «خانه مادری» با فضایی معنوی و محتوایی غنی، در تلاش است تا گامی مؤثر در جهت تقویت همبستگی فرهنگی و دینی در میان مردم خوزستان و تعظیم شعائر فاطمی بردارد.