پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ در سطح استان فعال هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهرجو افزود: تنها سه کارگاه در استان بهطور موقت غیرفعال اند که ۷۰ کارگر تعدیل شدهاند.
وی اضافه کرد: برای این افراد بیمه بیکاری از طریق ادارهکل برقرار شده و در حال دریافت مستمری هستند.
مهرجو بیان داشت: با برنامهریزی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رایزنیهای انجامشده، مقرر شده کارفرمایانی که دارای بدهی معوق بیمه تأمین اجتماعی هستند، از تسهیلات بانکی برخوردار شوند تا بدهیهای خود را پرداخت کرده و فعالیت واحدهای تولیدیشان را ادامه دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین از اجرای طرح مشوقهای بیمهای برای کارفرمایان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از اشتغال پایدار و بازگشت نیروهای کار به واحدها در دست اقدام است.
مهرجو با اشاره به سه واحد غیرفعال در استان گفت:این احد ها شامل مرکز MRI کوثر ، شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت سابیر است که با رایزنی با بانکها برای تأمین تسهیلات موردنیاز انجام شده و با حمایتهای مالی، این واحدها بهزودی به چرخه تولید بازمیگردند.