به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میلاد پناهی معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه به منظور شناسایی ظرفیت‌های موجود در جهت راه اندازی بازارچه‌های دائمی بانوان کارآفرین، از فرهنگسرا‌های تابعه شهرداری ارومیه بازدید کرد.

وی در این بازدید بر حمایت از بانوان کار آفرین تاکید کرد و افزود: هدف از این بازدید، بررسی ظرفیت‌های موجود و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در راستای حمایت هرچه بیشتر از بانوان سرپرست خانوار و بانوان با موقعیت‌های ویژه است.

پناهی بر نقش بی بدیل فرهنگسرا‌ها به عنوان کانون‌های محلی توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی تاکید کرد.

وی اعلام کرد: از اهداف کلیدی این طرح، ایجاد بستری مناسب و بدون واسطه برای فروش محصولات، کمک به بهبود معیشت خانواده‌ها و توانمندسازی و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در بین بانوان است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، شناسایی، معرفی و فروش محصولات و هنر‌های دستی بانوان مستعد و خلاق شهر را از دیگر اهداف راه اندازی این نمایشگاه عنوان کرد.

پناهی یادآور شد: از مهمترین مصوبات این بازدید، تسهیل در اجرای دستور العمل برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای با عنوان "نمایشگاه دستاورد‌های خانگی بانوان" است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ارومیه در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران فرهنگسراها، خواستار برنامه‌ریزی فشرده و اجرای بدون وقفه این دستورالعمل شد و گفت: انتظار می‌رود با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیان خانواده در جامعه شهری ارومیه برداشته شود.