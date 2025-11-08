پخش زنده
شهردار ارومیه از آغاز برنامهریزی برای احداث مدارس خیرساز با مشارکت شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیدین رحمانی رضائیه در نشست با معاونان و مدیران شهرداری اظهار کرد: با توجه به پایین بودن سرانه آموزشی در محلات کمبرخوردار شهر و ایجاد مشکلات عدیده برای ساکنین و دانشآموزان و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، شهرداری ارومیه با بهرهگیری از ظرفیت انبوهسازان داوطلب و مشارکت بخش خصوصی، برنامهریزی برای احداث ۱۰ باب مدرسه خیرساز را در دستور کار قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی در راستای رفاه و آسایش شهروندان و آیندهسازان کشور از اولویتهای مدیریت شهری است، افزود: شهرداری ارومیه با تأمین مصالح، زمین مورد نیاز و استفاده از توان داخلی مجموعه مدیریت شهری، زمینه احداث این مدارس را فراهم میکند و برای آغاز این طرح طی امسال، به زودی زمین یک مدرسه جهت آغاز فرآیندهای عمرانی تحویل خواهد شد.
رحمانی رضائیه همچنین از مدیران شهرداری خواست تا از ظرفیت پیمانکاران، انبوهسازان و خیرین مدرسهساز در مناطق مختلف برای تسریع روند ساخت مدارس مشارکتی خیرساز بهره بگیرند.
شهردار ارومیه در پایان با اشاره به اینکه خدمت به مردم از مهمترین اهداف مدیریت شهری است، گفت: ارتقای رضایتمندی شهروندان، توجه به نیازهای آموزشی و رفع مشکلات شهری در صدر برنامههای شهرداری ارومیه قرار دارد و در راستای احداث مدارس خیرساز پویشی رسانهای نیز راهاندازی خواهد شد.