به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرماندار صالح آباد گفت: «بی بی صدیقه حکیم زاده» مادر شهیدان محسن و حسن رستگار مقدم در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت .

مجید ایل مهدی افزود: همسر وی مرحوم عبدالله رستگار مقدم نیز در سال ۱۳۶۵به دلیل اصابت ترکش به درجه جانبازی نایل شد و در سال ۱۳۶۷ جان باخت.

وی گفت: آیین تشییع پیکر این اسوه ایثار و تربیت دینی، فردا (۱۸ آبان ماه) از مسجد صاحب الزمان (عج) شهر صالح آباد آغاز می‌شود، سپس پیکر بانو حکیم زاده به زادگاهش روستای «جهان آباد» در ۱۲ کیلومتر صالح آباد منتقل و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید محسن رستگار مقدم جمعی ارتش، متولد ۱۳۴۶ در ۲۸ آبان ماه ۶۶ در منطقه فکه به شهادت رسید و شهید حسن رستگار مقدم متولد سال ۱۳۴۲ در تاریخ ۳۰ اسفند سال ۶۶ به عنوان نیروی رزمی سپاه در منطقه «ماهوت» عراق به برادر شهیدش پیوست.