پخش زنده
امروز: -
جانشین سازمان آرامستانهای شهرداری ارومیه از اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی گسترده در باغ رضوان طی هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمد غلامی اظهار کرد: عملیات زیرسازی و لکهگیری آسفالت معابر اصلی و فرعی آرامستان به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع توسط سازمان عمران شهرداری ارومیه انجام شده است.
وی افزود: در راستای تداوم طرحهای توسعهای، ۲۵۰۰ باب قبر دوطبقه در قطعات مختلف آرامستان احداث شده است. همچنین در قطعه جدید شهدای باغ رضوان، ۵۰۰ باب قبر تکطبقه و در قطعه بحران نیز ۵۳۰ باب قبر دوطبقه طی هفتماهه سال جاری ساخته شده است.
غلامی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات انجامشده گفت: عملیات رنگآمیزی دیوارهای محوطه آرامستان به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و رنگآمیزی جداول اصلی به طول ۱۲۰۰ متر انجام شده است. همچنین بتنریزی روی قبور به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع در محوطه آرامستان صورت گرفته است.
جانشین سازمان آرامستانها خاطرنشان کرد: در راستای زیباسازی و نگهداری محیط، قرارداد اجرای عملیات گسترده رفتوروب، رسیدگی به فضای سبز و هرس درختان نیز منعقد شده است.
وی افزود: به منظور کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و با هدف رعایت حقوق شهروندی، احداث پارکینگ در قطعات ۴۹ (فازهای یک، دو و سه)، ۶۲، ۶۳، ۶۴ و قطعه خانواده شهدا انجام شده است.
غلامی همچنین از زیرسازی و آسفالت بلوار شهید سلیمانی (خیابان ۳۲ متری) و اتصال آن به کمربندی سبز در سال جاری خبر داد و گفت: احداث دیوارهای تقسیمبندی قطعات به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، جدولکشی و اصلاح هندسی و دیوار سنگی قطعه ۵۵ و نیز احداث ۱۰ هزار باب قبر با مصالح ساختمانی و دیوارکشی قطعات جدیدالاحداث از دیگر اقدامات عمرانی سازمان در این مدت است.