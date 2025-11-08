به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمد غلامی اظهار کرد: عملیات زیرسازی و لکه‌گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی آرامستان به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع توسط سازمان عمران شهرداری ارومیه انجام شده است.

وی افزود: در راستای تداوم طرح‌های توسعه‌ای، ۲۵۰۰ باب قبر دوطبقه در قطعات مختلف آرامستان احداث شده است. همچنین در قطعه جدید شهدای باغ رضوان، ۵۰۰ باب قبر تک‌طبقه و در قطعه بحران نیز ۵۳۰ باب قبر دوطبقه طی هفت‌ماهه سال جاری ساخته شده است.

غلامی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: عملیات رنگ‌آمیزی دیوار‌های محوطه آرامستان به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و رنگ‌آمیزی جداول اصلی به طول ۱۲۰۰ متر انجام شده است. همچنین بتن‌ریزی روی قبور به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع در محوطه آرامستان صورت گرفته است.

جانشین سازمان آرامستان‌ها خاطرنشان کرد: در راستای زیباسازی و نگهداری محیط، قرارداد اجرای عملیات گسترده رفت‌وروب، رسیدگی به فضای سبز و هرس درختان نیز منعقد شده است.

وی افزود: به منظور کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و با هدف رعایت حقوق شهروندی، احداث پارکینگ در قطعات ۴۹ (فاز‌های یک، دو و سه)، ۶۲، ۶۳، ۶۴ و قطعه خانواده شهدا انجام شده است.

غلامی همچنین از زیرسازی و آسفالت بلوار شهید سلیمانی (خیابان ۳۲ متری) و اتصال آن به کمربندی سبز در سال جاری خبر داد و گفت: احداث دیوار‌های تقسیم‌بندی قطعات به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، جدول‌کشی و اصلاح هندسی و دیوار سنگی قطعه ۵۵ و نیز احداث ۱۰ هزار باب قبر با مصالح ساختمانی و دیوارکشی قطعات جدیدالاحداث از دیگر اقدامات عمرانی سازمان در این مدت است.