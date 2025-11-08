پخش زنده
مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان گفت:پرداخت دو هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان گفت: امسال پرداخت دو هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال غرامت برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی به بهرهبرداران آسیبدیده استان با هدف صیانت از سرمایههای تولیدی تصویب شد.
بهزاد عزت پناه لطفی با بیان اینکه پرداخت بخشی از این مبلغ آغاز شده ، افزود: فرآیند پرداخت غرامتها بهصورت مستمر و منظم در حال انجام است و بخشی از خسارات ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ، سیلاب و سایر رخدادهای اقلیمی تحت پوشش قرار گرفته است.
وی گفت: اختصاص و پرداخت این میزان غرامت نشاندهنده نقش محوری صندوق بیمه بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.
مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان افزود: پرداخت غرامتها بر اساس برنامه در حال انجام است و کشاورزان میتوانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی استان، از وضعیت پرونده بیمهای خود مطلع شوند.
عزتپناه لطیفی گفت: صندوق بیمه بانک کشاورزی با بهرهگیری از شبکه ی کارشناسان ارزیاب، توسعه ی طرحهای بیمهای در بخشهای زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان و استفاده از فناوریهای نوین در پایش خسارات، نقش مهمی در جبران بهموقع خسارات دارد.