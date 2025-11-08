بهزاد عزت پناه لطفی با بیان اینکه پرداخت بخشی از این مبلغ آغاز شده ، افزود: فرآیند پرداخت غرامت‌ها به‌صورت مستمر و منظم در حال انجام است و بخشی از خسارات ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ، سیلاب و سایر رخدادهای اقلیمی تحت پوشش قرار گرفته است.

وی گفت: اختصاص و پرداخت این میزان غرامت نشان‌دهنده نقش محوری صندوق بیمه بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان افزود: پرداخت غرامت‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی استان، از وضعیت پرونده بیمه‌ای خود مطلع شوند.

عزت‌پناه لطیفی گفت: صندوق بیمه بانک کشاورزی با بهره‌گیری از شبکه ی کارشناسان ارزیاب، توسعه ی طرح‌های بیمه‌ای در بخش‌های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش خسارات، نقش مهمی در جبران به‌موقع خسارات دارد.