رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه از اجرای طرح جمعآوری مکانیزه نخالههای ساختمانی از مقابل درب منازل خبر داد و همزمان بر لزوم تخلیه نخالهها صرفاً در محلهای مجاز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هادی بصاری، با اشاره به ساماندهی فرایند جمعآوری و انتقال نخالههای عمرانی گفت:شهروندان محترم و مالکان ماشینآلات حمل نخالههای ساختمانی موظفاند پیش از هرگونه فعالیت عمرانی یا تعمیراتی که منجر به تولید ضایعات و نخاله میشود، برای دریافت باکسهای مخصوص ذخیره نخاله با ستاد خاک و نخاله سازمان به شماره ۰۴۴-۳۲۷۶۸۳۷۳ یا سامانه ۱۳۷ شهرداری ارومیه تماس بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین افزود:بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی در معابر عمومی، حاشیه شهر و اراضی بایر تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بصاری با اشاره به فعالیت ایستگاههای مجاز تخلیه نخاله در سطح شهر گفت: در حال حاضر، ایستگاههای مجاز شامل مسیر جاده اشنویه (روستای قرهآغاج – کوی صنعت – آجرپزی شقاقی)، کیلومتر ۶ جاده سرو (گودال کورهخانه خوبهی) و کیلومتر ۱۸ جاده سرو (سایت دفن نازلو) آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه ادامه داد: ماموران گشت سازمان موظفاند در صورت مشاهده تخلف، ابتدا تذکر و اخطاریه اول صادر کنند و در صورت بیتوجهی، اخطاریه دوم را صادر کرده و در نهایت اقدام به جمعآوری مصالح ساختمانی کنند. متخلف برای بازپسگیری مصالح، ملزم به پرداخت هزینه حمل و جریمه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه خواهد بود.
بصاری همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز نخاله، مستندات خود را به صورت عکس یا فیلم به سازمان ارسال کنند تا موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر، نیازمند مشارکت همگانی است. با رعایت مقررات و همکاری شهروندان، میتوان شهری پاک، ایمن و عاری از نخاله داشت.