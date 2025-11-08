پخش زنده
درمانگاه تأمین اجتماعی آبدانان با تجهیز کامل و جذب نیروهای متخصص، مراحل نهایی آمادهسازی را پشت سر گذاشته و تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «رحمتیان» معاون درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به آمادگی این مرکز برای ارائه خدمات به بیمهشدگان گفت: درمانگاه آبدانان دارای بخشهای دندانپزشکی، مامایی، آزمایشگاه و پزشک عمومی است و پس از افتتاح، به ۱۵ هزار بیمهشده تأمین اجتماعی شهرستان خدمات رایگان ارائه خواهد کرد.
«بهزاد نورمحمدی» فرماندار آبدانان نیز اظهار داشت: تجهیزات درمانی و ملزومات اداری مورد نیاز خریداری و در محل درمانگاه مستقر شده و نیروهای انسانی لازم نیز جذب شدهاند.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده، یک دستگاه آمبولانس نیز به این مرکز درمانی اختصاص یافته است.
شهرستان آبدانان با جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر بدون درمانگاه تامین اجتماعی است و راهاندازی این درمانگاه از مطالبات اصلی بیمهشدگان این شهرستان در سالهای اخیر بوده است.