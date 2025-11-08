پخش زنده
درنا، پرنده زیبای خاکستری، مسافت ۵ هزار کیلومتری را بال میزند تا به تالاب میقان برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تالاب میقان امسال میزبان حدود ۴۰ هزار قطعه پرنده مهاجر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: بدلیل خشکسالیهای اخیر و خشک شدن بسیاری از تالابهای کشور و وجود آب در تالاب میقان اراک امسال جمعیت بیشتری از پرندگان مهاجر تالاب میقان را برای زمستان گذرانی انتخاب کردهاند.
امیر انصاری افزود: سال گذشته ۲۰ هزار قطعه پرنده مهاجر در تالاب میقان زمستان گذرانی کردند که با ورود بی سابقه پرندگان امسال جمعیت آنها به ۴۰ هزار قطعه میرسد.
او گفت: در تالاب میقان ۲۰۰ گونه پرنده مهاجر و پرنده بومی وجود دارد که درناها با جمعیت ۷ هزار قطعهای بزرگترین جمعیت پرندگان این تالاب را به خود اختصاص دادند و که ویژگیهایی نظیر زیبایی و بزرگی جثه و بالهای کشیده و پرواز در ارتفاع باعث شده درناها به سمبل حیات وحش تالاب میقان تبدیل شوند.