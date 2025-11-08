پخش زنده
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد: مخزن جدید ذخیره آب با هدف تأمین پایدار آب شرب شهر بهاباد و روستاهای بخش جلگه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار گفت: مخزن پنج هزار مترمکعبی بهاباد با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آبفا احداث شده و بهزودی وارد مدار بهرهبرداری میشود.
او افزود: با بهرهبرداری از این مخزن، نیاز آبی حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان بهاباد و روستاهای بخش جلگه بهصورت پایدار و مطمئن تأمین میشود.
علمدار با اشاره به جزئیات فنی طرح بیان کرد: این طرح دارای دو حوضچه ورودی و خروجی برای مدیریت بهینه جریان آب بوده و در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و افزایش تابآوری شبکه آب منطقه اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد، اجرای این طرح را یکی از برنامههای مهم توسعه زیرساختهای آبرسانی در شهرستان بهاباد عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه آبفا بر این است که با تکمیل و بهرهبرداری تدریجی طرحهای مشابه، دغدغه مردم در خصوص دسترسی به آب شرب باکیفیت بهطور کامل برطرف شود.