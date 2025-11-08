مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع راه‌های اصلی، فرعی، روستایی، شوسه و خاکی استان، بیش از ۳۸۰۰ کیلومتر است.

۳هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش نگهداری و بهسازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخشی گفت: طول کل راه‌های چهارمحال و بختیاری ۳هزار و ۸۰۱ کیلومتر است که ۲هزار و ۷۰۰ کیلومتر از آن را راه‌های فرعی و روستایی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از این میزان، طول راه‌های فرعی استان ۲۸۴ کیلومتر است که ۱۵۰ کیلومتر آن نیازمند روکش آسفالت است. همچنین طول راه‌های روستایی استان ۲هزار و ۴۱۶ کیلومتر است و ۶۰۰ کیلومتر از این راه‌ها باید روکش آسفالت شوند.

خدابخشی با اشاره به راه‌های شوسه و خاکی استان گفت: در حال حاضر ۶۳۸ کیلومتر از راه‌های استان شوسه و خاکی هستند که ۳۲۴ کیلومتر آنها نیازمند روکش آسفالت و بهسازی است.

مدیرکل راهداری استان به وضعیت پل‌ها در مسیر‌های فرعی و روستایی اشاره کرد و گفت: در راه‌های فرعی استان ۱۵۴ پل بزرگ، ۸۵۷ پل کوچک و ۹۰ پل نیازمند بازسازی وجود دارد. همچنین در راه‌های روستایی ۳۳۱ پل بزرگ، ۲۴۸۱ پل کوچک و ۸۷ پل نیازمند بازسازی شناسایی شده است.

خدابخشی تأکید کرد: بهسازی این محور‌ها نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر، پایداری راه‌های ارتباطی روستا‌ها و توسعه اقتصادی مناطق دارد.

وی با اشاره به شعار امسال عملیات راهداری زمستانی بادعنوانو «راهداری بدون مرز»، گفت:راهداری استان با تمام توان در حال پیگیری جذب منابع ملی و استانی است.