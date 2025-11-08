پخش زنده
فرمانده انتظامی فارس از اجرای طرح ضربتی برخورد با خودروهای تیزرو و شوتی حامل کالای قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی گفت: در این طرح مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر ردههای انتظامی، ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را شناسایی و آنها را توقیف کردند.
او بیان کرد: برای ۱۷۰ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شد.
فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه از این خودروها افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.