به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی گفت: در این طرح مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر رده‌های انتظامی، ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را شناسایی و آنها را توقیف کردند.

او بیان کرد: برای ۱۷۰ نفر راننده و سرنشین خودرو‌های شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شد.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه از این خودروها افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.