بیستودومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی ۲۰ تا ۲۲ آبانماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر بیستودومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، گفت: در این دوره، حدود ۵۰۰ مهمان از سراسر ایران حضور خواهند داشت که از هر استان ۱۰ نفر شامل سه بانوی مداح و هفت آقا دعوت شدهاند.
خداپرست افزود: همچنین، ۱۳ مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان در این رویداد حضور خواهند داشت. علاوه بر این، طلاب و مهمانان بینالمللی جامعهالمصطفی نیز در برنامههای اجلاس شرکت میکنند.
دبیر اجلاس پیرغلامان در تشریح برنامههای محتوایی این رویداد اظهار داشت: یکی از بخشهای شاخص امسال، افتتاح گذر پیرغلامان در رهباغ حضرت زهرا (س) است که با حضور پیشکسوتان و خادمان حسینی برگزار خواهد شد.
خداپرست گفت: محفل شعر آیینی با حضور شاعران برجسته ملی و استانی در روز چهارشنبه در مدرسه دودر برگزار میشود. استقبال شاعران در این دوره بسیار گسترده بوده و چهرههای شناختهشدهای از تهران و سایر شهرها در این محفل حضور خواهند داشت.
وی افزود: با توجه به حضور سه مهمان خانم از هر استان، روز چهارشنبه بعدازظهر نشستی اختصاصی برای بانوان در سالن قدس حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد که به سخنرانی و ستایشگری بانوان شاخص اختصاص دارد.
دبیر این اجلاس گفت: مراسم اختتامیه اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی پنجشنبهشب با حضور مهمانان لشکری، کشوری و استانی و با سخنرانی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد.