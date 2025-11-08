پنجمین رویداد ملی «ایران جان» از امروز تا جمعه ۲۳ آبان، در خراسان جنوبی آغاز شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجمین رویداد ملی «ایران جان» که پیش‌تر در استان‌های خوزستان، ایلام، اصفهان و فارس برگزار شده بود، این بار از امروز تا جمعه ۲۳ آبان‌ماه میهمان استان خراسان جنوبی است. این رویداد ملی با رویکردی چندبعدی، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری منطقه می‌پردازد.

حسین قرایی، مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با حضور در استودیو شبکه خبر با اشاره به جایگاه علمی خراسان جنوبی گفت: شش پدر علم ایران از خاک خراسان جنوبی برخاسته‌اند؛ از جمله پروفسور محمدحسن گنجی، پدر علم جغرافیای نوین ایران، پروفسور مهدی بلالی، پدر علم سم‌شناسی ایران، پروفسور کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات و دکتر غلامحسین شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت ایران.

به گفته قرایی، در ایام برگزاری این رویداد، زندگی و دستاورد‌های این شخصیت‌های علمی به‌صورت ویژه معرفی خواهد شد. همچنین چهره‌هایی کمتر شناخته‌شده، چون احمد زارعی، فعال عرصه ادبیات انقلاب اسلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند، زارعی نخستین کنگره شعر دفاع مقدس را در سال ۱۳۶۵ برگزار کرده بود.

او با اشاره به محور‌های فرهنگی و اقتصادی رویداد افزود: در کنار بررسی ظرفیت‌های فرهنگی، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در قالب برنامه‌های ویژه معرفی می‌شوند. به گفته وی، این استان مهد تولید سه محصول استراتژیک کشور یعنی عناب، زرشک و زعفران است و در حوزه معادن نیز یکی از قطب‌های بزرگ ایران محسوب می‌شود.

قرایی تأکید کرد که خراسان جنوبی به‌دلیل موقعیت ژئو‌اکونومیک ویژه خود، محور ترانزیت شرق کشور و نقش‌آفرین در توسعه و امنیت مناطق شرقی است که در برنامه‌های این رویداد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در طول برگزاری «ایران جان»، مستند‌هایی از شبکه‌های سراسری صداوسیما پخش می‌شود که در آن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و شهری استان خراسان جنوبی به مخاطبان معرفی خواهد شد، این مستند‌ها بخشی از تلاش برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های ملی و فرهنگی این استان به شمار می‌روند.