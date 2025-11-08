به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های منزل به خصوص سرقت طلا در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: مأموران با اقدامات پلیسی مطلع شدند خودرو سارقین از استان خوزستان خارج شده اند و به سمت شیراز در حال حرکت هستند و به همین دلیل در ورودی شیراز یکی از سارقین را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

او با بیان اینکه کاراگاهان به شهرستان اهواز عزیمت و پس از شناسایی محل اختفا متهمین با همکاری پایگاه غرب اگاهی اهواز یکی از متهمین دیگر را شناسایی و دستگیر کردند، گفت: در بازرسی از منزل او اموال مسروقه شامل دو دستگاه قهوه ساز، یک دستگاه ماکروویو، یک دستگاه گیتار، دو دستگاه تلفن همراه، ۱۰ عدد ساعت مچی و مقادیر زیادی بدلیجات و چند جعبه طلاجات کشف شد.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه متهمین تاکنون به ۱۵ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند و تلاش‌ها برای دستگیری سایر اعضا باند سارقین ادامه دارد ، به شهروندان توصیه کرد: تا آنجا که مقدور است از نگهداری پول و طلا در منزل خودداری و برای این منظور از صندوق امانات بانکی استفاده کنند.