تعدادی از رستورانها، بیرون برها و فست فودها در شیراز انواع غذاها را با قیمتهای بسیار کم و ارزان به مشتریان میفروشند، غذاهایی که سلامت شهروندان را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خبرنگار صدا و سیما به همراه بازرسان تعزیرات حکومتی فارس، اتاق اصناف و مرکز بهداشت پشت پرده این مجموعهها را بررسی کرد.
صاحبان این مراکز بجای استفاده از کباب کوبیده از ضایعات گوشت و مرغ استفاده میکردند که به لحاظ ظاهری هم شرایط بسیار خطرناکی برای شهروندان داشت.
استفاده از مواد فاسد شده، مواد دور ریختنی و مواد تقلبی به جای مواد اولیه از دیگر تخلفات این مراکز بود.
در بسیاری از فست فودها هم بجای سوسیس و کالباس از خمیر مرغ استفاده میکردند.
در این بازرسیها تعدادی از رستورانها، بیرون برها و فست فودها پلمپ یا جریمه شدند، اما تعداد زیاد آنها در شیراز همچنان سلامت شهروندان تهدید میکند.