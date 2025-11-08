استاندار گلستان بر استفاده از همه ظرفیت های استان برای تکمیل طرح های عمرانی و اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به سفر آینده رییس جمهور به استان گلستان گفت: در فرصت باقی مانده باید همه امکانات را برای آماده کردن طرح‌های سفر، بسیج نماییم.

طهماسبی در ادامه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تشکر کرد و درگذشت صابر کاظمی والیبالیست برجسته گلستانی را تسلیت گفت.

وی با اشاره برگزاری هفته گلستان ایران در چارچوب رویداد جان در هفته سوم آذرماه تاکید کرد: این رویدا برای استان از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به فرصت مناسبی که رسانه ملی در این ایام برای معرفی بهینه استان گلستان فراهم می کند، همه ادارات باید ظرفیتهای خود برای برگزاری بهینه این رویداد بکار گیرند.

استاندار تاکید کرد: همه ادارات و نهاد‌ها باید برای برگزاری بهینه جشنواره اقوام در آذرماه همکاری نمایند.

طهماسبی افزود:در شرایط فعلی، امیدآفرینی برای مردم از اولویت‌های مهم دولت است و با توجه به اینکه در آغاز فصل کشت قرار داریم مسئولان باید همه پیش بینی‌های لازم را برای تامین نیاز‌های کشاورزان داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تکمیل برخی از مراحل راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون، ظرفیت‌های این منطقه را برای رشد و توسعه استان بی نظیر دانست.