مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری "هم‌نفس؛ روایت‌های تولد و فرزندآوری" تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره هم‌نفس تا ۳۰ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جشنواره ملی هم‌نفس با محوریت موضوعات مرتبط با خانواده، ازدواج، فرزندآوری و نقش‌آفرینی اجتماعی نسل جوان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف هنری و فرهنگی ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، شرکت‌کنندگان تا پایان روز ۳۰ آبان فرصت دارند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی https://farhang.behdasht.gov.ir/jameiyat ارسال کنند.

هدف از برگزاری این جشنواره، تبیین جایگاه خانواده در سلامت اجتماعی، تقویت فرهنگ حمایت از جمعیت و ترغیب جامعه به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت جوانی جمعیت عنوان شده است.