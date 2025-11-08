پخش زنده
مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری "همنفس؛ روایتهای تولد و فرزندآوری" تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جشنواره ملی همنفس با محوریت موضوعات مرتبط با خانواده، ازدواج، فرزندآوری و نقشآفرینی اجتماعی نسل جوان برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای مختلف هنری و فرهنگی ارسال کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، شرکتکنندگان تا پایان روز ۳۰ آبان فرصت دارند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی https://farhang.behdasht.gov.ir/jameiyat ارسال کنند.
هدف از برگزاری این جشنواره، تبیین جایگاه خانواده در سلامت اجتماعی، تقویت فرهنگ حمایت از جمعیت و ترغیب جامعه به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و رسانهای با محوریت جوانی جمعیت عنوان شده است.