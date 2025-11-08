برای نخستین‌بار با همکاری مجموعه سپاه پاسداران، کلنگ کاوش‌های باستان‌شناسی در محدوده ی تحت تملک سپاه به زمین زده شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ عطا حسن پور گفت:

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود:ای ن کاوش‌ها با هدف تکمیل اطلاعات درخواستی یونسکو برای الحاق تپه فلک‌الافلاک به پرونده ی ثبت جهانی دره ی تاریخی خرم‌آباد انجام می‌شود.



این اقدام گامی مهم در مسیر مستندسازی و تکمیل داده‌های علمی مربوط به بافت تاریخی خرم‌آباد است.

حسن‌پور بیان کرد:در این کاوش‌ها، لایه‌های باستان‌شناسی از دوره‌های تاریخی و پیش از تاریخی در محدوده ی جنوب قلعه فلک‌الافلاک شناسایی شده که نتایج آن در آینده نزدیک در قالب مقاله علمی منتشر خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان تأکید کرد:این کاوش‌ها نقش مهمی در شناسایی پیوستگی تاریخی قلعه فلک‌الافلاک با تپه‌های اطراف و تکمیل پرونده ی ثبت جهانی خرم‌آباد دارد.



