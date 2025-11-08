انجام کاوشهای باستانشناسی در فلکالافلاک خرم آباد
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان از اجرای کاوشهای باستانشناسی در تپه فلکالافلاک برای تکمیل پرونده ثبت جهانی دره خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ عطا حسن پور گفت:برای نخستینبار با همکاری مجموعه سپاه پاسداران، کلنگ کاوشهای باستانشناسی در محدوده ی تحت تملک سپاه به زمین زده شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان افزود:این کاوشها با هدف تکمیل اطلاعات درخواستی یونسکو برای الحاق تپه فلکالافلاک به پرونده ی ثبت جهانی دره ی تاریخی خرمآباد انجام میشود.
این اقدام گامی مهم در مسیر مستندسازی و تکمیل دادههای علمی مربوط به بافت تاریخی خرمآباد است.
حسنپور بیان کرد:در این کاوشها، لایههای باستانشناسی از دورههای تاریخی و پیش از تاریخی در محدوده ی جنوب قلعه فلکالافلاک شناسایی شده که نتایج آن در آینده نزدیک در قالب مقاله علمی منتشر خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان تأکید کرد:این کاوشها نقش مهمی در شناسایی پیوستگی تاریخی قلعه فلکالافلاک با تپههای اطراف و تکمیل پرونده ی ثبت جهانی خرمآباد دارد.