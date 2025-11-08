پخش زنده
مسابقات بزرگسالان و پیشکسوتان نجات غریق در بندر ماهشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی بزرگسالان و پیشکسوتان نجاتغریق به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت زندهیاد عبدالناصر حردانی، بازیکن اسبق تیم ملی واترپلو و پیشکسوت ورزشهای آبی استان خوزستان، در شهرستان بندر ماهشهر برگزار شد.
این رقابتها با حضور پرشور ورزشکاران در ردهسنی ۳۰ تا ۶۰ سال و با شرکت ۱۰ تیم و بیش از ۱۰۰ ورزشکار در استخر المپیک ماهشهر، در فضایی پرنشاط و رقابتی برگزار گردید.
در پایان مسابقات، به نفرات و تیمهای برتر مدال، لوح تقدیر و جوایز ارزنده اهدا شد.