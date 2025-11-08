پخش زنده
مدیرعامل باشگاه فوتبال تراکتور گفت: دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس تهران در جام حذفی با حضور هواداران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید مظفریزاده اعلام کرد: بر اساس پیگیریهای انجامشده از سوی باشگاه، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی قبلی را اصلاح کرده و دیدار حساس دو تیم تراکتور و پرسپولیس با حضور هواداران برگزار میشود.
وی افزود: با اصلاح انجامشده، بازی جام حذفی تراکتور و پرسپولیس با حضور پرشور هواداران برگزار میشود و بازی برگشت دو تیم در لیگ برتر، طبق رأی قبلی بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.